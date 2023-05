Paláver: A PDSZ menne egyeztetni Pintér Sándorral, a Tanítanék Mozgalom nem

Megosztás itt:

A Paláver szombati adásában szó volt az erőszakba torkolló diáktüntetésekről, valamint ezek kapcsán arról is, hogy Pintér Sándor belügyminiszter a pedagóguséletpálya-törvény kapcsán egyeztetni hívta a pedagógusok szakszervezeteit. Napirendre került az is, hogy bár a Momentumnak állítólag fontos a sajtószabadság ügye, mégsem engednek be mindenkit a rendezvényeikre: a Megafon riporterét, Bohár Dánielt és a közmédiát is kizárták legutóbbi konferenciájukról.