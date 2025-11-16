Keresés

Paláver

Paláver: A NATO kitart Ukrajna mellett + videó

2025. november 16., vasárnap 17:30 | Hír TV
Paláver HírFM csócsata

A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Műsorvezető: Palányi Nóra.

  • Paláver: A NATO kitart Ukrajna mellett + videó

Ön is szenved ettől a betegségtől? Az új kutatás áttörést jelenthet!

A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák

"Nem ez a legerősebb magyar csapat" - Dombi Tibor látja, mi a baj a válogatottal

Csak egy mérkőzés fogható a magyar–ír vb-selejtezőhöz – így állnak most a csoportok

Megasztár: lavinát indít Ádám Attila? Újabb versenyző akar visszalépni

A román védő ámokfutása megpecsételte a válogatott sorsát, a pokoli meccsen minden oda lett + videó

Magyar Péter szimpatizánsai élő adás közben lökdösték a Hírt TV operatőrét + videó

NBA: Luka Doncic 41 pontjával a Buckst is legyőzte a Lakers – videó

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

Menczer Tamás helyretette a nagykövetet: A magyar nemzeti érdek nem "múló divat", hiába várja Zelenszkij a tiszás bábkormányát + videó

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Fájó vereséget szenvedett a magyar válogatott

Fájó vereséget szenvedett a magyar válogatott

 A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatban, a 96. percben kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

