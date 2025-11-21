Mától élnek az amerikai energiaszankciók, de Magyarország mentességet harcolt ki + videó

Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó

A nyugalom megzavarására alkalmas tervet leplezett le a kormány. Miközben Kijevben az "aranyvécés" korrupciós botrányok rázzák meg a közéletet, Brüsszelben nem a pénzcsap elzárásáról, hanem annak teljes kinyitásáról döntenének. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint "őrület lett úrrá" az uniós központban: fegyverre és a korrupt ukrán állam működésére költenék a magyar és európai családok jövőjét.