Mától élnek az amerikai energiaszankciók, de Magyarország mentességet harcolt ki + videó
2025. november 21., péntek 17:10
| Hír TV
A mai naptól új időszámítás kezdődik a globális energiapiacon: életbe léptek azok az amerikai szankciók, amelyek az orosz energiahordozókat célozzák. A hír drámai, de van egy apró, ám annál lényegesebb lábjegyzet: a korlátozások "Magyarországon kívül mindenhol" érvényesek. Ez a kivétel nem a véletlen műve, hanem a következetes, nemzeti érdek alapú diplomácia eredménye, amely felismerte: fűteni nem lehet ideológiával.
A nyugalom megzavarására alkalmas tervet leplezett le a kormány. Miközben Kijevben az "aranyvécés" korrupciós botrányok rázzák meg a közéletet, Brüsszelben nem a pénzcsap elzárásáról, hanem annak teljes kinyitásáról döntenének. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint "őrület lett úrrá" az uniós központban: fegyverre és a korrupt ukrán állam működésére költenék a magyar és európai családok jövőjét.