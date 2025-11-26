Keresés

Paláver

Macskaadó? A Tisza Párt szerint a macskaadóból lesz kolbászból a kerítés + videó

2025. november 26., szerda 17:10 | Hír TV
Gajdics Ottó adóemelés rezsicsökkentés Brüsszel Hír TV Paláver Hír FM Tisza Párt macskaadó

Még a macskákat is megadóztatnák – elemezték a Tisza Párt legújabb kiszivárgott terveit. Gajdics Ottó műsorvezető szerint végleg lehullt a lepel, a baloldali párt nemcsak a rezsicsökkentést törölné el, de még a házi kedvencek után is sápot szedne.

  • Macskaadó? A Tisza Párt szerint a macskaadóból lesz kolbászból a kerítés + videó

