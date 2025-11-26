Macskaadó? A Tisza Párt szerint a macskaadóból lesz kolbászból a kerítés + videó

Még a macskákat is megadóztatnák – elemezték a Tisza Párt legújabb kiszivárgott terveit. Gajdics Ottó műsorvezető szerint végleg lehullt a lepel, a baloldali párt nemcsak a rezsicsökkentést törölné el, de még a házi kedvencek után is sápot szedne.
