Déjà vu a közéletben: amikor a "korszakváltás" ígérete mögül a régi káderek köszönnek vissza + videó
2025. november 18., kedd 16:51
| Hír TV
"Déjà vu. Újra itt van a nagy csapat" – idézte a műsor Orbán Viktor szavait, és a jelenség valóban ismerős lehet mindenkinek, aki figyeli a magyar közélet ciklikusságát. A politikai újrahasznosítás jelensége, amikor levitézlett vagy háttérbe szorult káderek egy "új brand" alatt próbálnak visszatérni, komoly legitimációs kérdéseket vet fel. A Tisza Párt körüli jelöltállítási hírek ezt a dilemmát élesítik ki: a csomagolás új, de a tartalom gyanúsan emlékeztet a régire.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.