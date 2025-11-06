„Csendes éj” erőszakkal? A németek már a karácsonyi vásárokat is lemondják + videó
2025. november 06., csütörtök 17:10
Hallották a legújabb brüsszeli "sikersztorit"? Németországban, a multikulturalizmus fellegvárában, elkezdték lemondani a karácsonyi vásárokat. A Paláver ma este kíméletlen iróniával elemzi: ez a józan ész és az európai kultúra totális kapitulációja a félelem és a sikertelen migrációs politika előtt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.