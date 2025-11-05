Belső vallomás – A Tisza saját informatikusa ismerte el a felelőtlenséget az adatbotrányban + videó
Megosztás itt:
2025. november 05., szerda 17:10
| Hír TV
A Paláver a Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófájának legkínosabb fejezetét nyitja ki. Miközben Magyar Péter „orosz hekkerekről” hazudozik, a párt saját informatikusa ismerte el: hanyagság és felelőtlenség vezetett a botrányhoz. Ma este a józan ész alapján elemezzük ezt a megdöbbentő belső beismerést.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Miközben a hazai közélet apró-cseprő vitáktól hangos, a magyar diplomácia a világpolitika csúcsán játszik. Orbán Viktor kijelentette: „Magyar napot tartunk Washingtonban.” Mai adásunkban ezt a kiemelt fontosságú látogatást is elemezzük: milyen súllyal bír a magyar békepárti álláspont, és mit jelent ez a nemzeti érdek érvényesítésében?