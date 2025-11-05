Keresés

Paláver

Belső vallomás – A Tisza saját informatikusa ismerte el a felelőtlenséget az adatbotrányban + videó

2025. november 05., szerda 17:10 | Hír TV

A Paláver a Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófájának legkínosabb fejezetét nyitja ki. Miközben Magyar Péter „orosz hekkerekről” hazudozik, a párt saját informatikusa ismerte el: hanyagság és felelőtlenség vezetett a botrányhoz. Ma este a józan ész alapján elemezzük ezt a megdöbbentő belső beismerést.

