A valóság pofonja – Amikor már a Politico is elismeri Orbán Viktor győzelmét + videó
2025. november 11., kedd 17:10
| Hír TV
A hét legszórakoztatóbb híre, hogy miközben a hazai baloldal kétségbeesetten próbálja jelentékteleníteni az Orbán–Trump találkozót, addig a saját brüsszeli házimédiájuk, a Politico is elismerte a magyar győzelmet. Ma este kíméletlen iróniával elemezzük ezt a kínos helyzetet.
Ruff Bálint a Partizán egyik adásában beszélt arról, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy a Tisza párthoz köthető emberek mindent kimondjanak. A politológus szerint a 14. havi nyugdíj elvételéről elég majd csak májusban beszélni.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Paláver mai adásában a hét legfontosabb eseményét, az Orbán–Trump találkozót is körül járjuk. A téma nem is lehetne más, mint a tisztelet és az egyetértés, ami a két ország viszonyát jellemzi a béke, a migráció és a gazdaság kérdésében.