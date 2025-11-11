A valóság pofonja – Amikor már a Politico is elismeri Orbán Viktor győzelmét + videó

Megvonná a 14. havi nyugdíjat a Tisza Párt politológusa + videó

Ruff Bálint a Partizán egyik adásában beszélt arról, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy a Tisza párthoz köthető emberek mindent kimondjanak. A politológus szerint a 14. havi nyugdíj elvételéről elég majd csak májusban beszélni.