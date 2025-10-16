A nap vicce: Daniel Freund szerint Orbán Viktor feltörte az email-fiókját

A magyar ellenzéki politika újabb mélypontjához érkezett: a liberális Dániel Freund bírósághoz fordult, mert szerinte Orbán Viktor feltörte az email-fiókját. A Paláver műsorában elemezték a komédiába illő vádat, amely tökéletesen megmutatja a baloldal valóságtól elrugaszkodott paranoia-politikáját.
Ismét lelepleződött a Tisza Párt valódi szándéka: a Paláver legújabb adásában bemutatták, hogyan számolná fel a baloldal a rezsicsökkentést, a magyar családok legfontosabb védvonalát. A műsorban elhangzottak szerint a brüsszeli elvárásoknak megfelelően a Tisza Párt visszahozná a megszorítások korát.