Ottó – Különös ideológiai pályát járt be az elmúlt évek során az Európai Néppárt + videó

Ottó – Példátlan, ami az Európai Parlamentben történt + videó

Orbán Viktor küzdelmes hónapok után a héten mutathatta be Strasbourgban Magyarország soros elnöki programját. Az, hogy hazánk ellenszélben van Brüsszelben, enyhe kifejezés, ám most már a Tisza Párt – Magyar Péter személyében – is beállt a sokszor teljesen inkorrekt ellenlábasok sorába. A strasbourgi beszédet jártuk körbe új adásunkban.