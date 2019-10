Őszintén: Schmidt Csaba - A tatabányai polgármester, aki sosem ad fel semmit

Újabb hangfelvételek kerültek a Magyar Nemzet birtokába a kispesti szocialisták beszélgetéseiről. Ezeken Lackner Csaba beszélt az MSZP-s EP-képviselők strómanjairól, Gyurcsány Ferenc alkoholizmusáról, valamint arról is, hogy felvettek az önkormányzathoz egy nemzetközi szélhámost, aki 43 millió forinttal rövidítette meg a kispestieket. Bár a HVG információi szerint vannak olyan budapesti baloldali politikusok, akik nem kételkednek a hang azonosításában, Kispest polgármestere továbbra sem tudja egyértelműen megállapítani, hogy jó ismerőse, Lachner Csaba hallható a botrányos felvételeken. Nincsenek MSZP-Fidesz háttéralkuk Zuglóban, ezekről Karácsony Gergely csak akkor beszél, ha a sajtónak nyilatkozik - jelentette ki a kerület kormánypárti polgármesterjelöltje az ATV-ben. Rozgonyi Zoltán közölte: Karácsony Gergely egyetlenegy vezetői értekezletet sem tartott az alpolgármestereknek, így a kerület ügyeiről sokszor nem is értesültek. Karácsony Gergely kampánya gátlástalan, és a valótlanságok szakadatlan láncolatából áll - mondta az Inforádiónak adott interjújában a főpolgármester. Tarlós István szerint a Kispestről kiszivárgott videó és hangfelvétel felér egy önfeljelentéssel. Egy egyszerű határozat végrehajtására is alkalmatlan Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt - mondta a Fidesz budapesti szóvivője. Zsigmond Barna Pál rámutatott: a Zuglóban élőknek már több mint négy hónapja nem kellene fizetniük a parkolásért, ám a polgármester „elszabotálta” a megígért ingyenes parkolást. Továbbra is Tarlós István a legesélyesebb főpolgármester-jelölt - derül ki a Századvég Alapítvány legfrissebb választási előrejelzéséből. A felmérés szerint a válaszadók 49%-a szavazna a jelenlegi főpolgármesterre, míg Karácsony Gergely támogatottsága 44%. Puzsér Róbert jelenleg 6%-on áll, Berki Krisztiánra pedig mindössze a válaszadók 1%-a voksolna. Tarlós István előnye abból származik, hogy az ő karakterét a választók erősnek látják, az ellenfeléét, Karácsony Gergelyét pedig gyengének - mondta Lánczi Tamás politológus a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A nemzetiségi szavazatot tartalmazó zöld borítékba csak a nemzetiségi választás zöld szavazólapjait tegyék a választók - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda. Több mint háromszor annyi polgármester-jelöltet állított az önkormányzati választásra a Fidesz-KDNP, mint az ellenzéki pártok - a kormánypártok fölénye főként a 10 ezer főnél kisebb településeken érvényesül, ahol szinte eltűnt az ellenzék. Család- és gyermekorvosi praxisközösségek, praxisok és fenntartó önkormányzatok pályázhatnak újabb ötmilliárd forintra a népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátására, illetve prevencióra - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Magyarország már nem az összeszerelőüzemek, hanem az innováció országa, ezt mutatják a nemzetközi felmérések is - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Bővíti gyárát a közlekedésbiztonsági eszközöket gyártó, kínai tulajdonú Joyson Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon, a beruházás értéke 16 milliárd forint - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány az útprogram keretében 2024-ig - túlnyomórészt hazai forrásból - mintegy 3200 milliárd forintból bővíti az úthálózatot – közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Jövő szerdán indul a Magyar Államkincstáron keresztül a mezőgazdasági termelőknek nyújtott agrártámogatások előlegfizetése, amely idén 240 milliárd forintot tesz ki - közölte Nagy István agrárminiszter. Növelte az erdőtelepítésre adható támogatás mértékét az Agrárminisztérium, így a gazdák a korábbiaknál lényegesen nagyobb, a fafajtól függően 80-130 százalékkal több forrást is igénybe vehetnek. Az egyre növekvő utasforgalom kiszolgálására új utasterminált építenek a debreceni repülőtéren - jelentette be Papp László, a város polgármestere. Magyarország és Szerbia kapcsolata az együttműködésről és a folyamatos építkezésről szól - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kübekháza-Rábé határátkelőhely átadásán. A menekültkrízis kezelése kapcsán beszélni kell arról, hogy van-e felső limitje a befogadásnak és arról is, hogy a migrációs válság kezelése csak Európai Uniós feladat-e - mondta Áder János köztársasági elnök Athénben. Magyarország és Franciaország egyaránt sikeres és gazdaságilag erős Európát szeretne - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnök munkaebéden látta vendégül. Minden vitás európai kérdésben lehetséges megoldást találni Orbán Viktorral és a visegrádi négyekkel – mondta Emmanuel Macron francia elnök. Intenzív tárgyalások kezdődnek a felek között az Egyesült Királyság rendezett európai uniós kiválásának feltételeiről - közölték brüsszeli diplomáciai források. Az RMDSZ nem támogatja, hogy Romániában előrehozott parlamenti választásokat provokáljanak ki miután az ellenzék megbuktatta a szociáldemokrata Dancila-kormányt, mert ez azt jelentené, hogy jövő tavaszig ideiglenes kormány vezetné az országot. Beismerő vallomást tett a németországi Halléban szerdán történt lövöldözés gyanúsítottja – a 27 éves német állampolgár vallomásában elismerte, hogy antiszemita indíttatásból meg akarta támadni Halle zsinagógáját. Vízágyút vetett be a török rendőrség a jelentős részben kurdok lakta Diyarbakirban, az ország délkeleti részén az észak-kelet-szíriai török offenzíva ellen tiltakozók szétoszlatására. A szíriai török hadművelet kezdete óta 121 embert vettek őrizetbe a török hatóságok az offenzíva becsmérlése, Törökország megszállónak minősítése miatt - közölte Süleyman Soylu török belügyminiszter. A török védelmi minisztérium bejelentése szerint meghalt az első török katona Északkelet-Szíriában, ahol Ankara hadműveletet indított az általa terrorszervezetnek tartott, Népvédelmi Egységek nevű kurd fegyveres csoport ellen. A török hadsereg és a vele szövetséges szíriai milíciák 262 fegyverese vesztette életét az Északkelet-Szíriában a török katonai offenzíva kezdete óta - állítja a Rudau kurd televízió. Szíriából kilőtt aknagránát csapódott be egy lakóházba a délkelet-törökországi Sanliurfa tartomány Suruc településén - nyolc ember életét vesztette. Törökország szolidaritást vár NATO-szövetségeseitől a terrorizmus elleni harcban - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral tartott isztambuli sajtótájékoztatóján. Törökország elleni esetleges szankciókról is egyeztetnek majd az Európai Unió jövő heti csúcstalálkozóján Ankara szíriai hadművelete miatt - mondta Amélie de Montchalin, Franciaország Európa-ügyi minisztere a France Inter rádióban. Az amerikai védelmi minisztérium az Északkelet-Szíriában indított török hadművelet leállítását szorgalmazza, mielőtt az ottani helyzet helyrehozhatatlan következményekkel járna - közölte a Pentagon szóvivője. Az Egyesült Államok háromezer katonát küld Szaúd-Arábiába - jelentette be az amerikai védelmi minisztérium. A végleges adatok szerint öten sebesültek meg a Manchester belvárosában elkövetett késes támadásban - a gyanúsítottat a rendőrök elektromos sokkolóval leterítették, majd őrizetbe vették. Robbanás történt, és tűz ütött ki egy iráni tartályhajón a szaúdi partoknál - szakértők szerint terrortámadás történt. Lezuhant a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén egy repülőgép, fedélzetén az ország elnökének az embereivel - gépen nyolcan utaztak. Hárman meghaltak, amikor leszakadt egy autópályahíd Kína Csiangszu tartományában. Az évszázad eddigi legerősebb vihara közelít Japán felé - az előrejelzések szerint a Hagibis tájfun pusztító erejű széllökésekkel és rekordmennyiségű csapadékkal fog lecsapni Honsu szigetére. Ahmed Abij etióp miniszterelnöknek ítélték oda az idei Nobel-békedíjat - jelentették be Oslóban. A katolikus egyház szertartása szerinti gyászmise keretében vettek búcsút Sára Sándor Kossuth-nagydíjas filmrendezőtől, a nemzet művészétől a budapesti Szent István-bazilikában. Hatezer hamis márkajelzésű ruhát és kiegészítőt találtak 150 millió forint értékben egy teherautóban az M43-as autópályán a pénzügyőrök. Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze a Békés megyei Kaszaper és Mezőkovácsháza közötti úton - a balesetben a személyautó vezetője életét vesztette. Lesodródott az útról és meghalt egy 57 éves motoros férfi Bakonyjákó közelében. Motorkerékpár traktor karambolozott Öttömösön - egy ember meghalt, egy pedig megsérült. Hosszú Katinka és Milák Kristóf is begyűjtött egy-egy aranyérmet az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán. A negyedik helyen végzett a magyar férfi válogatott az ausztráliai Perth-ben zajló minifutball-világbajnokságon. Férfi kézilabda NB I: Balatonfüredi KSE - FTC-HungaroControl 29:25 Märcz Tamás szerint komoly potenciál rejlik a magyar férfi vízilabda-válogatottban, amelynek Hosnyánszky Norbert visszatérése plusz erőt adhat januárban, a hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon. Varga Csaba hegymászó a viharossá váló időjárás miatt visszafordult, így nem sikerült elérnie a 8167 méter magas Dhaulagiri csúcsát a Himalája nepáli részén.