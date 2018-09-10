Megalkuvók

2018. szeptember 10.,
hétfő, Nikolett, Hunor napja

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2018. szeptember 10., hétfő 10:00, frissítve: hétfő 10:04

A „Három nemzedék” politikai hagyatéka.

A stúdióban Romsics Gergely történész, Magyar Külügyi Intézet munkatársa és Zeidler Miklós történész (ELTE BTK).

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