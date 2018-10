2018. OKTÓBER 1., HÉTFÕ NOVEMBERTÕL VÁLTOZNAK A NYUGDÍJ MELLETTI MUNKAVÁLLALÁS SZABÁLYAI, MELYEK A MUNKAADÓKNAK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKNAK IS KEDVEZÕ LESZ MONDTA ORBÁN VIKTOR. NÉMETH ANGÉLA, A RÁTE-SZOLIDARITÁS JELÖLTJE NYERTE A XV. KERÜLETI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST VASÁRNAP. SZILÁGYI-SÁNDOR ANDRÁS, A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE NYERTE A VASÁRNAP TARTOTT KÕBÁNYAI IDÕKÖZI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁST. A FÜGGETLEN TAKÁCS ZSOLTOT VÁLASZTOTTÁK VASÁRNAP A BARANYA MEGYEI MÁNFA POLGÁRMESTERÉNEK. ÚJRA A FÜGGETLEN BORBÉLY GÁBORT VÁLASZTOTTÁK POLGÁRMESTERRÉ A NÓGRÁD MEGYEI BUJÁKON A VASÁRNAP TARTOTT IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON. KOCSIS MÁTÉ FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: BRUTÁLIS TÁMADÁSOKKAL KELL SZEMBENÉZNIE MAGYARORSZÁGNAK A JÖVÕ TAVASZI EP-VÁLASZTÁSOKIG KARC FM. ÚJ GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNY: AMIKOR LEGALÁBB KETTEN KÖZÜGYBEN VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS CÉLJÁBÓL NYILVÁNOS ÖSSZEJÖVETELT TARTANAK, AZ GYÛLÉS. ÚJ GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNY: A GYÛLÉST A FELHÍVÁS ELÕTT LEGKEVESEBB 48 ÓRÁVAL A SZERVEZÕ KÖTELES BEJELENTENI AZ ILLETÉKES RENDÕRKAPITÁNYSÁGNAK. KDNP: MEG KELL BECSÜLNI AZ IDÕSEKET, FONTOS, HOGY ÕK IS RÉSZESÜLJENEK AZ ORSZÁG GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYÉBÕL. SZIGORODNAK AZ UTAZÁSI FELTÉTELEK A HÉV-VONALAKON, AZ ELLENÕRÖKTÕL A JÖVÕBEN MÁR NEM LEHET JEGYET VÁSÁROLNI. VÁLTOZIK A JELZÁLOG-HITELEZÉS: AZ ADÓS HAVI TÖRLESZTÕRÉSZLETEINEK ÖSSZEGE NEM HALADHATJA MEG NETTÓ JÖVEDELME 25 SZÁZALÉKÁT. EDDIG LEGKEVESEBB 1200 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN AZ INDONÉZIAI FÖLDRENGÉSNEK. AZ EURÓPAI UNIÓ 1,5 MILLIÓ EURÓ SÜRGÕSSÉGI SEGÉLYT BOCSÁT AZ INDONÉZ FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAI SZÁMÁRA. ORBÁN VIKTOR RÉSZVÉTÉT NYILVÁNÍTOTTA ÉS TÁMOGATÁSÁT FEJEZTE KI AZ INDONÉZ ÁLLAMFÕNEK A FÖLDRENGÉS ÉS AZ AZT KÖVETÕ SZÖKÕÁR MIATT. EGY SZÉLSÕSÉGESEN NACIONALISTA UKRÁN SZERVEZET FELVETTE NYILVÁNOS ADATBÁZISÁBA SZIJJÁRTÓ PÉTER MAGYAR KÜLÜGYMINISZTERT. MENCZER TAMÁS: NEM LEHET MEGFÉLEMLÍTENI A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTERT AZ UKRAJNÁVAL FOLYTATOTT KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI VITÁBAN. AZ UNIÓ ADATVÉDELMI HATÓSÁGA VIZSGÁLJA A FACEBOOK-OT ÉRT KIBERTÁMADÁST, AKÁR MÁSFÉL MILLIÁRD DOLLÁROS BÜNTETÉST IS KISZABHATNAK. A BALKÖZÉP OLASZ DEMOKRATA PÁRT KORMÁNYELLENES TÜNTETÉST TARTOTT RÓMÁBAN "FÉLELEM NÉLKÜLI OLASZORSZÁGÉRT" JELMONDATTAL. MATTEO SALVINI BELÜGYMINISZTER: NEM ÉRDEKEL, HA BRÜSSZELBEN AZT MONDJÁK, HOGY NEM VIHETEM KERESZTÜL EZT AZ OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI CSOMAGOT! A HÉTVÉGE FOLYAMÁN MINTEGY 700 EMBERT MENTETT KI A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL A SPANYOL PARTI ÕRSÉG. ÉRVÉNYTELEN LETT AZ ORSZÁG NEVÉRÕL SZÓLÓ MACEDÓN NÉPSZAVAZÁS, MIVEL A VÁLASZTÓK KEVESEBB MINT FELE SZAVAZOTT. ZORAN ZAEV MACEDÓN SZOCIÁLDEMOKRATA KORMÁNYFÕ AZ EURÓPAI MACEDÓNIA SIKERÉNEK NEVEZTE A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉT. HÁROM EMBER MEGHALT, MIUTÁN FELROBBANT EGY AUTÓ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, ALLENTOWN VÁROSÁBAN ORIGO.HU. A FEHÉR HÁZ NEM SZÓL BELE A BRETT KAVANAUGH FÕBÍRÓJELÖLTET ÉRINTÕ FBI-VIZSGÁLATBA KÖZÖLTE SARAH HUCKABEE SANDERS SZÓVIVÕ. WASHINGTON ÉS OTTAWA MEGÁLLAPODOTT AZ ÉSZAK-AMERIKAI SZABADKERESKEDELMI EGYEZMÉNY MEGÚJÍTÁSÁBAN. 157 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY AMERIKAI ORVOST, MERT OLYAN OPIÁTTARTALMÚ GYÓGYSZEREKET ÍRT FEL, MELYEK SÚLYOS KÁBÍTÓSZER-FÜGGÕSÉGET OKOZNAK. A FLORENCE HURRIKÁN UTÁN ÓRIÁSI MÉRETÛ MOSZKITÓK LEPTÉK EL ÉSZAK-KAROLINÁT. LEGKEVESEBB HÉT EMBER MEGHALT, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK EGY GUATEMALAI FEGYINTÉZETBEN KIALAKULT TÖMEGVEREKEDÉS MIATT. LEGKEVESEBB KÉT EMBER MEGHALT ÉS MINTEGY SZÁZAN MEGSÉRÜLTEK A TRAMI TÁJFUN MIATT JAPÁN ÉSZAKI RÉSZÉN. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 8-AS FÕÚTON, A 176-OS KM-NÉL VASÁRNAP ESTE, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. FELSZÁLLÁS KÖZBEN LEZUHANT EGY SÁRKÁNYREPÜLÕGÉP INÁRCS KÖZELÉBEN, A GÉP UTASA ÉLETÉT VESZTETTE, A PILÓTA MEGSÉRÜLT. 8 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK AZT AZ IRAKI SZÁRMAZÁSÚ BRIT FÉRFIT, AKI 7 KILÓNYI ÓPIUMSZÁRMAZÉKOT PRÓBÁLT ÁTCSEMPÉSZNI ANGLIÁBA. RÉSZLETES BEISMERÕ VALLOMÁST TETT A VÁRPALOTAI KETTÕS GYILKOSSÁGGAL GYANÚSÍTOTT FÉRFI. MÁVINFORM: KARBANTARTÁS MIATT ZÁRVA LESZ A DÉLI PÁLYAUDVAR OKTÓBER 4-17. KÖZÖTT.