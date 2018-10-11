A „Horthy-feudalizmus” megtörése

2018. OKTÓBER 11., CSÜTÖRTÖK
TARLÓS ISTVÁN BEJELENTETTE INDULÁSÁT A 2019. ÕSZI FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON.
A FÕPOLGÁRMESTER FELTÉTELE, A BUDAPESTI FEJLESZTÉSI TANÁCS LÉTREHOZÁSA, MELYET A MINISZTERELNÖKKEL VEZETNE KÖZÖSEN.
DK: TARLÓS ISTVÁN ÚGY VÁLLALTA AZ ÚJRAINDULÁST A FÕPOLGÁRMESTERI POSZTÉRT, HOGY ELÕRE LEMONDOTT MINDEN FÕVÁROSI JOGKÖRRÕL.
EGY ÉV MÚLVA KEZDÕDHET EL A LÁNCHÍD ÉS A VÁRALAGÚT FELÚJÍTÁSA.
VÁLLALNÁ AZ ELLENZÉKI FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTSÉGET MOLNÁR CSABA, AZ MSZP FÕVÁROSI KÉPVISELÕJE.
KÁSLER MIKLÓS: MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZETET HOZNA LÉTRE AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MAGYAR IDÕK.
AZ MSZP NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A KORMÁNYTAGOK EGÉSZSÉGÜGYI VIP-ELLÁTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL.
SZÉTVÁLHAT A MAGÁN- ÉS AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGY, MELYRÕL A JAVASLATOKAT IS KIDOLGOZTÁK MONDTA KÁSLER MIKLÓS - MAGYAR IDÕK.
ISMÉT BERENDELTÉK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBA UKRAJNA BUDAPESTI NAGYKÖVETÉT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MEGDÖBBENTÕ MÉLYSÉGEKBE SÜLLYEDT AZ UKRÁN POLITIKA.
AZ EURÓPAI UNIÓ EGYIK TANÁCSA A PÉNZMOSÁS ELLENI ÚJ IRÁNYELVET FOGADOTT EL.
AZ OSZTRÁK KORMÁNY FENNTARTÁSOKKAL KEZELI AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT.
ENSZ: 45 EZER SZÍRIAI MENEKÜLT ALIG JUT HOZZÁ AZ ALAPVETÕ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ A SZÍRIAI-JORDÁNIAI HATÁRNÁL TALÁLHATÓ MENEKÜLTTÁBORBAN.
ÚJABB NÉPSZAVAZÁST KELL TARTANI NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL MONDTA TONY BLAIR, VOLT BRIT MINISZTERELNÖK.
UNIÓS BIZOTTSÁG: AZ EU 22 VÁROSNAK, KÖZTÜK BUDAPESTNEK IS TÁMOGATJA AZ INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIT.
LETARTÓZTATTAK EGY AMERIKAI FÉRFIT, AKI WASHINGTONBAN FEL AKARTA ROBBANTANI MAGÁT A NOVEMBERI IDÕKÖZI VÁLASZTÁS NAPJÁN.
DONALD TRUMP: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGVIZSGÁLJA, HOGY MI TÖRTÉNT AZ ISZTAMBULBAN ELTÛNT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓVAL.
VÁDAT EMELTEK EGY KÍNAI FÉRFI ELLEN GAZDASÁGI HÍRSZERZÉS GYANÚJÁVAL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN.
HÚSZ ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK KÉT AFGÁN KATONAI TISZTSÉGVISELÕT, MERT ÁLLAMTITKOT ADTAK ÁT PAKISZTÁNNAK.
EGYELÕRE NÉMETORSZÁGBAN MARAD A MEGERÕSZAKOLT ÉS MEGGYILKOLT BOLGÁR ÚJSÁGÍRÓNÕ ÜGYÉBEN ELFOGOTT BOLGÁR FÉRFI.
LEGKEVESEBB 15 AFGÁN HATÁRÕRT GYILKOLTAK MEG A FEGYVERES TÁLIB LÁZADÓK AFGANISZTÁNBAN.
MINTEGY FÉLMILLIÓ DIÁK TÜNTETETT KOLUMBIA-SZERTE, HOGY KÖVETELJÉK AZ ÁLLAMI EGYETEMEK FINANSZÍROZÁSÁNAK NÖVELÉSÉT.
A BOKO HARAM NIGÉRIAI TERRORSZERVEZET TÖBB TUCAT TAGJÁVAL VÉGEZTEK CSÁDI KATONÁK.
ÓRÁNKÉNTI 250-280 KILOMÉTERES SZÉLLÖKÉSEKKEL ÉS ÖZÖNVÍZSZERÛ ESÕZÉSEKKEL ÉRTE EL A PARTOT FLORIDÁBAN A MICHAEL HURRIKÁN.
HALÁLOS ÁLDOZATTAL IS JÁRT A MÁR CSÖKKENÕ EREJÛ, DE VÁLTOZATLANUL ÉLETVESZÉLYES A HURRIKÁN PUSZTÍTÁSA.
ÚJABB FÖLDRENGÉS VOLT INDONÉZIÁBAN, A 6-OS ERÕSSÉGÛ FÖLDMOZGÁS JÁVA ÉS BALI SZIGETEIT SÚJTOTTA, HÁRMAN MEGHALTAK.
KÉNYSZERLESZÁLLÁST HAJTOTT VÉGRE A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRA ELINDÍTOTT SZOJUZ MSZ-10 OROSZ ÛRHAJÓ, MIUTÁN AZ EGYIK HAJTÓMÛVE MEGHIBÁSODOTT.
ÚJABB ARANYÉRMET NYERT KÉSELY AJNA 200 MÉTER GYORSON, A III. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIÁN BUENOS AIRESBEN.
ÁROKBA HAJTOTT, MAJD EGY BETONHÍDNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ A SOMOGY MEGYEI SZULOKON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
ÉLETÉT VESZTETTE EGY IDÕS ASSZONY, AKIT EGY TOLATÓ FURGON ÜTÖTT EL A ZALA MEGYEI SORMÁSON.
MEGSÉRÜLT EGY GÁZVEZETÉK ÉRDEN, A BALESET KÖZELÉBEN LÉVÕ ISKOLA MINTEGY 200 DIÁKJÁT KÍSÉRTEK BIZTONSÁGOS HELYRE.
AUTÓBUSSZAL ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI BUDAPEST XII. KERÜLETÉBEN, A HEGYALJA ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY TEHERAUTÓ ÉS EGY GÉPKOCSI A 44-ES FÕÚTON, KECSKEMÉTNÉL, A BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK.
HALÁLRA GÁZOLT EGY KERÉKPÁROZÓ NÕT EGY TEHERAUTÓ SÁROSPATAKON.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI ÉS EGY AUTÓBUSZ ÓCSÁNÁL, AZ AUTÓ VEZETÕJE MEGSÉRÜL.
ÖT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG AZT A NAGYKÁTAI FÉRFIT, AKI TAVALY SZALMABÁLÁK FELGYÚJTÁSÁVAL 50 MILLIÓ FORINTOS KÁRT OKOZOTT.