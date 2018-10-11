2018. október 11.,
csütörtök, Brigitta napja

A „Horthy-feudalizmus” megtörése

Hír TV

2018. október 11., csütörtök 09:55, frissítve: csütörtök 11:37

A Rákosi-rezsim gazdasági koncepciós perei.

Vendégek: Cseszka Éva történész, kutató (PPKE VJK) és Kahler Frigyes történész, egyetemi docens.

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