A gazdasági reformok esélyei a XX. században

2018. SZEPTEMBER 7., PÉNTEK
GULYÁS GERGELY, MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER: JÖVÕRE MEGNYÍLIK A SORSOK HÁZA EMLÉKKÖZPONT.
PALKOVICS LÁSZLÓ, INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER: MAGYARORSZÁG 2020-RA A GDP 1,8 SZÁZALÉKÁT AKARJA KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE KÖLTENI.
A SARGENTINI-JELENTÉS VITÁJA ÉS AZ EP-VÁLASZTÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS LESZ A FÕ TÉMA A FIDESZ-KDNP VELENCEI FRAKCIÓÜLÉSÉN MAGYAR IDÕK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: BEVÁNDORLÁSPÁRTI ERÕK TÁMADJÁK MAGYARORSZÁGOT, DE A KORMÁNY VÁLLALJA EZT A HARCOT A HAZA ÉS EURÓPA ÉRDEKÉBEN.
A FIDESZES KÉPVISELÕK JELEZTÉK, HOGY NEM TÁMOGATJÁK A JELENTÉST, A DK-S KÉPVISELÕK VISZONT IGENNEL FOGNAK SZAVAZNI.
CSÁRDI ANTAL (LMP): NEM MESZERICS TAMÁS, HANEM AZ LMP ELNÖKSÉGE DÖNT MAJD ARRÓL, HOGY ELFOGADJÁK-E A SARGENTINI-JELENTÉST AZ EP-BEN.
KSH: 6,2 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS JÚLIUSBAN.
A NÉBIH TÖBB, MINT 5000 VENDÉGLÁTÓHELYET ELLENÕRZÖTT A NYÁRON, MINTEGY 300 BÍRSÁGOT RÓTTAK KI.
JOGI SZAKVÉLEMÉNY DÖNT A SARGANTINI-JELENTÉSRÕL LEADANDÓ TARTÓZKODÓ SZAVAZATOK ELSZÁMOLÁSÁRÓL.
MAGYARORSZÁG ÚJABB ÁLLAMKÖTVÉNY-KIBOCSÁTÁST TERVEZ A KÍNAI BELSÕ PIACON - SZÁMOLT BE VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER A BLOOMBERG HÍRÜGYNÖKSÉGNEK.
BOGYAY KATALINT, MAGYARORSZÁG ÁLLANDÓ ENSZ-KÉPVISELETÉNEK VEZETÕJÉT AZ ENSZ-NAGYKÖVETEK NEMZETKÖZI EGYESÜLETÉNEK ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTÁK.
ANGELA MERKEL: NÉMETORSZÁG "STRATÉGIAI ÉRDEKE", HOGY NE FOGANATOSÍTSON OLYAN INTÉZKEDÉSEKET, AMELYEK TOVÁBB GYENGÍTIK TÖRÖKORSZÁG GAZDASÁGÁT.
HÚSZ EMBER, KÖZTÜK AZ AUTÓPÁLYÁT ÜZEMELTETÕ AUTOSTRADE VEZETÕI ELLEN NYOMOZ AZ OLASZ ÜGYÉSZSÉG A GENOVAI HÍDOMLÁS ÜGYÉBEN.
EMMANUEL MACRON: AZ EURÓPAI NÉPPÁRTNAK VÁLASZTANIA KELL MERKEL ÉS ORBÁN KÖZÖTT.
HASZÁN ROHÁNI, IRÁNI ELNÖK NEM TALÁLKOZIK DONALD TRUMPPAL AZ ENSZ SZEPTEMBERI KÖZGYÛLÉSÉN ÍRJA A FINANCIAL TRIBUNE ANGOL NYELVÛ IRÁNI LAP.
BRIT MINISZTERELNÖK: BIZONYÍTÉKOK TÁMASZTJÁK ALÁ, HOGY A SZKRIPAL-ÜGY GYANÚSÍTOTTJAI AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÜGYNÖKEI.
SZKRIPAL-ÜGY: A KREML MEGENGEDHETETLENNEK TARTJA AZ OROSZ VEZETÉSSEL SZEMBENI VÁDAKAT.
A BRITISH AIRWAYS MINTEGY 380 EZER UTASÁNAK BANKI ADATAIT LOPHATTÁK EL EGY HETEKIG TARTÓ HACKERTÁMADÁSBAN.
KAMPÁNYKÖRÚTJA KÖZBEN MEGKÉSELTÉK A BRAZÍLIAI ELNÖKVÁLASZTÁS EGYIK SZÉLSÕJOBBOLDALI JELÖLTJÉT.
BUENOS AIRESBEN EZREK VONULTAK AZ UTCÁKRA CSÜTÖRTÖKÖN MAURICIO MACRI ARGENTIN ÁLLAMFÕ KORMÁNYÁNAK MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEI ELLEN.
PEDOFÍLIA GYANÚJA MIATT RAZZIÁT TARTOTT A RENDÕRSÉG A SIKETEK EGYHÁZI ISKOLÁJÁBAN, ARGENTÍNÁBAN.
NEW YORK ÁLLAMBAN ELRENDELTÉK AZ ÖSSZES KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁTVIZSGÁLÁSÁT AZ ESETLEGES SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSEK MIATT.
16-RA EMELKEDETT A KEDDI JAPÁN FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, LEGKEVESEBB 26 EMBERT MÉG MINDIG KERESNEK.
TÖRTÉNELMI SIKER: BEJUTOTT BABOS TÍMEA ÉS FRANCIA TENISZPARTNERE A US OPEN NÕI PÁROSVERSENY DÖNTÕJÉBE.
EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY VONAT ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A TOLNA MEGYEI DÖBRÖKÖZNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
A BALESET MIATT AKÁR MÁSFÉL ÓRÁT IS KÉSHETNEK A VONATOK A PÉCS-DOMBÓVÁR-BUDAPEST VASÚTVONALON.
EGYMÁSBA FUTOTT HÁROM SZEMÉLYAUTÓ BUDAPEST IV. KERÜLETÉBEN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ SZENTENDRÉN, AZ ADY ENDRE ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A 8-AS FÕÚTON, VESZPRÉMNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
BETEGEKET SZÁLLÍTÓ KISBUSZ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A ZALA MEGYEI LENTIBEN.
HÍDFÕNEK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ A SOMOGY MEGYEI NAGYBAJOMBAN, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
HIVATALI VESZTEGETÉS ELFOGADÁSA MIATT ÖT EMBERT ÕRIZETBE VETTEK, AZ EGYIK GYANÚSÍTOTT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL OSZTÁLYVEZETÕJE.