2018. szeptember 8.,
szombat, Mária, Adrienn napja

A gazdasági reformok esélyei a XX. században

Hír TV

2018. szeptember 8., szombat 10:11, frissítve: szombat 10:12

A stúdióban Romsics Ignác történész, egyetemi tanár (ELTE BTK) és Tomka Béla gazdaságtörténész, egyetemi docens (SZTE BTK).

 

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