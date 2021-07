Tokió 2020: Cseh László egy nappal meghosszabbította a pályafutását

A következő hetekben várható, hogy Magyarországon emelkedni fognak az esetszámok - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Magyarország élőben című műsorunkban. Elsősorban időseknek és krónikus betegségben szenvedőknek ajánlja a harmadik oltást az országos tiszti főorvos. Müller Cecília a közölte: a szakmai ajánlás szerint, aki első két oltásként vektor-vakcinát kapott, az emlékeztetőül elölt vírust tartalmazó, vagy mRNS-vakcinát kaphat, és fordítva. Egy már létező termékkel pályázhatott új technológia kifejlesztésére Cseh Katalin cége - írja a Bennfentes.net. A Fidesz továbbra is nyomatékosan azt kéri, hogy a Momentum európai parlamenti képviselőjének, Cseh Katalinnak a családi cégei fizessék vissza a jogosulatlanul elnyert uniós forrásokat - mondta a kormánypárt kommunikációs igazgatója. Már a szervezők sem bíznak abban, hogy valódi demokratikus küzdelem lesz az ellenzéki előválasztás. Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke az Inforádióban azt mondta: nem örül annak, ha a pártok előre megállapodnak az indulókról, mert a választóknak kellene dönteniük. Visszafordíthatatlan károkat okozhat a gyermekek fejlődésében, ha rossz időben rossz emberektől kapnak szexuális felvilágosítást - mondta híradónknak a téma szakértője. Hal Melinda pszichológus szerint fontos, hogy ne ideológia által vezérelt szervezetek, hanem szakemberek vegyenek részt a felvilágosításban. Már csaknem 400 ezren töltötték ki a nemzeti konzultáció kérdőívét - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a konzultáció sok olyan témát érint, amelyek alapvetően meghatározzák a koronavírus-járvány utáni életet. Az ügyészség döntése szerint közérdekű adat a kispesti vagyonkezelő vezetőjének eltitkolt spanyolországi villája, és ezért annak bemutatása nem bűncselekmény. Korábban a momentumos Paróczai Anikó hozta nyilvánosságra, hogy Kránitz Krisztián, akit a Hír Tv által is bemutatott hangfelvételeken csak Mr. 40 százalékként emlegetettek, nem tüntetett fel egy külföldi ingatlant a vagyonnyilatkozatában. Elfogadta a kormány a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs hat újabb javaslatát - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Stabil a munkaerőpiac, a legfontosabb adatok bizakodásra adnak okot - mondta Bodó Sándor államtitkár. Rekordmagasságba emelkedett, megközelítette a 4,7 milliót a foglalkoztatottak száma - közölte az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Augusztus 8-án éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban meghirdetett, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre - közölte Schanda Tamás államtitkár. Gázspray-vel fújták le a magyar határt védő katonákat illegális bevándorlók Ásotthalomnál. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyarország élőben című műsorunkban hangsúlyozta: a balkáni migrációs vonal még mindig aktív, újabb menekültválság válság fenyegeti Európát, és a migránsok egyre agresszívabbak. A Tatár Köztársaság miniszterelnökével tárgyal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyiminiszter a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokról Kazanyban. Magyarország 33 lélegeztetőgépet adományoz mongóliai kórházaknak - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus-fertőzöttek száma 195,9 millió, az áldozatoké 4,18 millió világszerte. Meghalt Ukrajnában az első beteg, aki a koronavírus erősen fertőző, először Indiában megjelent delta variánsával fertőződött meg. A nyugat-balkáni térség országai közül a legjobban Montenegróban nőtt meg az új koronavírus-fertőzöttek száma az utóbbi két hétben, százezer lakosra 122 új fertőzött jutott a montenegrói közszolgálati televízió beszámolója szerint. Franciaországban augusztus 9-től lesz kötelező a Covid-igazolás, a tengerentúli megyékben rendkívüli állapot lép életbe. Hétfőtől azok az európai uniós állampolgárok is karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak Angliába, akik nem a brit oltási kampány keretében kapták meg a koronavírus elleni oltás két adagját - közölte a brit közlekedési miniszter. Az idősek már a jövő héten elkezdődő újraoltásáról, a harmadik adag vakcina beadásáról döntöttek az izraeli egészségügyi minisztériumban. Hónapok óta először új, belföldi fertőzésből eredő Covid-19-es esetet jelentettek Pekingben, ahol ezt megelőzően több mint 180 napja nem regisztráltak új megbetegedést. Elsőként a világon kubai koronavírus elleni vakcina gyártásába kezd Irán. Újabb azeri-örmény összecsapás tört ki a két ország határán, a tűzpárbajban három örmény katona meghalt, kettő megsebesült, míg azeri oldalon két katona sebesült meg hivatalos közlések szerint. Az Egyesült Államok „csökönyössége” akadályozza a megállapodást az iráni nukleáris szerződés újjáélesztéséről - jelentette ki Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Kína támogatásáról biztosította az afganisztáni tálibokat, feltételül szabva, hogy a tálibok szigorúan határolódjanak el minden terrorszervezettől. Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet harcosai érkeznek Afganisztánba Szíriából, Líbiából és több más országból - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Görögország az Európai Unió közbenjárását sürgette annak érdekében, hogy Törökország fogadja vissza a görög hatóságok által elutasított menedékkérőket. Börtönbüntetésre ítéltek három gyanúsítottat Ausztriában, a vádlottak az Iszlám Állam dzsihadista szervezettel álltak kapcsolatban. Medve ölt meg egy 42 éves férfit a szibériai Krasznojarszk régióban található Jegarki természetvédelmi parkban. Büntetőeljárás indult az Ásotthalom közelében történt erőszakos határátlépési kísérlet miatt - közölte a a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Szerb embercsempészeket fogtak el Szegeden és Röszkén, a férfiak kilenc szír állampolgárnak nyújtottak segítséget az államhatár jogellenes átlépéséhez. Második világháborús bombát hatástalanítanak Angyalföldön, a Reitter Ferenc utcában, a környéket reggel 7 órától várhatóan 13 óráig kiürítik. Kánikulára és zivatarokra is készülni kell a hétvégén a Hungaroringen a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A magyar válogatott a papírformát érvényesítve 23:1-re legyőzte a dél-afrikai együttest a tokiói olimpia férfi vízilabdatornáján. A világ- és Európa-bajnok Kapás Boglárka negyedik lett a 200 méter pillangó döntőjében a tokiói olimpia úszóversenyén.