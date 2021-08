Olimpiai bronzérmes a magyar férfi vízilabda-válogatott

Märcz Tamás szövetségi kapitány Európa-bajnok csapata 9-5-re verte a spanyolokat a harmadik helyért kiírt találkozón. A férfiak legutóbb a 2008-as, magyar diadallal zárult pekingi játékokon állhattak dobogóra.

Magyarország mindkét nemnél érmet szerzett a tokiói pólótornán, szombaton a női együttes ugyancsak megnyerte a bronzmeccset.

Magyarország vezeti vízilabdában az olimpiai örökranglistát, ez volt a negyedik bronz 9 arany és 3 ezüst mellett.

Magyarország-Spanyolország 9-5 (3-3, 2-2, 1-0, 3-0)

Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus

gólszerzők: Vámos 2, Manhercz, Zalánki, Hárai, Jansik, Hosnyánszky, Angyal, Varga, illetve Egana 2, Rocha, Compte, Dominguez

gól/ötméteres: 6/6, illetve 5/14

gól/emberelőny: 7/14, illetve 4/12

Magyarország:

Nagy - Manhercz, Zalánki, Vámos, Jansik, Varga, Mezei - cserék: Angyal, Hosnyánszky, Hárai, Pásztor, Erdélyi

Spanyolország:

Pinedo - Egana, Ortega, Dominguez, Gonfaus, Famera, Rocha - cserék: Compte, Sanahuja, Miranda, Guell, Sanchez

A két válogatott hasonló utat járt be, a magyar a görögöktől kapott ki a csoportban és az elődöntőben, míg a spanyolok a szerbekkel jártak ugyanígy. Ez a két csapat vívta a 2020-as budapesti Európa-bajnokság döntőjét, akkor Märcz Tamás együttese büntetőkkel győzött.

A spanyolok emberelőnyös találatával kezdődött a találkozó, Manhercz hasonló szituációból egyenlített. Az újabb fórnál Nagy Viktor védett, a túloldalon Varga Dénes lőtt nagy kapufát. Kettős előnyből Zalánki szerzett vezetést, a spanyoloktól Compte tett ugyanígy, közte pedig Rocha használta ki a fórt. Hárai centerezésével lett újra egyenlő (3-3).

A második negyed elején Jansik remek egyéni megmozdulásával szerzett vezetést a magyar csapat: lerázta védőjét, majd higgadtan ejtett a hosszú sarokba. A spanyolok két emberelőnyös helyezetet is kihagytak, a harmadiknál is védett Nagy Viktor, de a kipattanó labdát Dominguez a kapuba ütötte. Hosnyánszky fórból talált be, akárcsak a másik oldalon Egana (5-5).

A harmadik játékrészben Vámos használta ki az újabb előnyt, bár a kapus beleért a lövésbe, de a labda becsorgott a kapuba. Nagy Viktor kétszer nagyot védett, majd Angyal ejtését követően hosszan videóztak a bírók, bár láthatólag nem volt gól, és végül nem is ítéltek azt. Kölcsönösen kimaradt helyzetek jellemezték a negyedet, több találat már nem született (6-5).

A zárószakaszban is a spanyolok hozták el a labdát, de Nagy kezében halt el a lövés. Megkapták a "menetrendszerű" előnyt, időt kértek, ám csak a kapufát találták el. Märcz Tamás is időt kért, és fórból Vámos bombázott a hálóba - először volt két gól az előny. Az újabb hátrányt is sikerült kivédekezni, az eksztázisban védő Nagy hárított, akárcsak a következő spanyol támadásnál. A túloldalon Angyal a hosszúba lőtt, és a magyar játékosok gólöröméből látszott, hogy ez mennyire fontos találat volt. Ráadásul a spanyol akciónál a kapus előreúszott, labdaszerzés után pedig Varga az üres kapuba helyezett, így már négy gól volt az előny, s ezzel eldőlt a meccs. Nagy Viktor még bemutatott néhány bravúrt, majd az utolsó fél percben a spanyolok már nem is próbáltak támadni.

A magyar csapat a vízbe ugorva ünnepelt, ahol a játékosok kört alkotva a középen maradt Nagy Viktor nevét skandálták, akit láthatólag meghatott a spontán ünneplés.

Fotó: MTI/Illyés Tibor