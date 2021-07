Legyőzte az amerikaiakat és negyeddöntős a férfi vízilabda-válogatott

A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette a kormánynak a gyermekvédelem ügyében benyújtott népszavazási kérdéseit. Az Alapjogokért Központ jogszerű és helyes döntésnek tartja a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, amellyel a testület jóváhagyta a kormány gyermekvédelmi népszavazási kezdeményezésének kérdéseit - közölte a jogi elemző intézet. Nyomasztónak nevezte a magyar pedofiltörvényt Sebastian Vettel Forma 1-es pilóta, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pedig Instagram oldalán üzent Magyarország Kormányának. Varga Judit így reagált: A magyar gyermekek védelme a magyar szülőkre tartozik és nem külföldi autóversenyzőkre. Európában elsőként Magyarországon már a harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. A harmadik oltás is önkéntes és ingyenes. Az foglalhat időpontot, aki elmúlt 18 éves, és a második oltását már több mint 4 hónapja kapta meg. NNK: az alapimmunizálás kötelező lesz az egészségügyben dolgozóknak. Legkésőbb 2025-ben ismét lesz magyar űrhajós - jelentette be a közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország újabb nemzetközi esemény házigazdája lesz, 2022 márciusában otthont ad a Bocuse d'Or európai döntőjének. Magyarország erős növekedési jeleket mutat az idei évben - állapította meg az OECD magyar gazdasági helyzetről szóló országjelentése. Nem lesz itthon általános ingatlanadó - mondta a Magyar Nemzetnek a pénzügyekért felelős államtitkár. Új magyar fejlesztés segíti az idegrendszeri és mentális betegségek okainak vizsgálatát, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 175 millió forintos támogatásával jött létre. A koronavírus-fertőzöttek száma 197,3 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Újabb 21, a tokiói olimpiával összefüggő koronavírusos esetről számoltak be a szervezők. Az AstraZeneca vakcina kombinálása Biontech/Pfizer oltással hatásosabb, mint két AstraZeneca - állapították meg német kutatók. Az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyta, hogy két amerikai telephelyen előállítsák a Moderna vállalat Spikevax nevű koronavírus elleni vakcinájának európai piacra szánt adagjait. Minden bizonnyal meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt bevezetett, augusztus végével lejáró országos karantént Ukrajnában - jelentette ki Ihor Kuzin országos tisztifőorvos. Szerb járványügyi szakértő szerint erkölcsileg kifogásolható egyes egészségügyi dolgozók vakcinaellenessége. Két fizetett szabadnapra lesznek jogosultak az idén azok a cseh állami alkalmazottak, akik már beoltatták vagy beoltatják magukat a koronavírus elleni vakcinával - döntött a cseh kormány. A koronavírus-járványnak a delta variáns okozta újbóli berobbanása miatt péntek éjféltől karantént rendeltek el a francia hatóságok a karibi Martinique szigetén és az Indiai-óceánban található Réunion szigetén. Egy ikerkabinos hegyi felvonó állomásán, 1800 méteres magasságban is oltanak a koronavírus ellen Bajorországban. A V4NA hírügynökség információi szerint Soros György már az Egyesült Nemzetek Szervezetét is a markában tartja. Tekintettel a Fehéroroszországból tömegesen érkező illegális bevándorlók számára, az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége száz tisztet telepített Litvániába, hogy támogassa az ország határőrizetét a migráció kezelésében. Afgán kormányellenes erők megtámadták az ENSZ nyugat-afganisztáni központját Herátban és megöltek az őrség kötelékéből legalább egy afgán rendőrt, többet pedig megsebesítettek - adta hírül az ENSZ. Fegyveresek megtámadtak pénteken Észak-Irakban egy gyászmenetet, és legalább hét embert megöltek, 17-et pedig megsebesítettek . Legalább 270 palesztin sebesült meg a ciszjordániai tüntetéseken, összecsapva izraeli katonákkal - közölte a palesztin vörös félhold szervezete. Pokolgép robbant egy labdarúgó-csapatot szállító buszon a szomáliai Kismayo kikötővárosban, legalább öt sportoló halálát okozva. Négyre emelkedett Törökországban a bozóttüzek halálos áldozatainak száma. Az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb erdőtüze pusztít Finnországban: ötödik napja égett pénteken az erdő az ország északnyugati részén. Sűrű havazással érkezett csütörtökön egy sarkvidéki eredetű heves hidegfront Brazília déli részére, ahol ritkán tapasztalhat ilyesmit a lakosság. Változik mától a Fehérvári úti villamosok közlekedése Újbuda-központnál: a járatok augusztus 22-ig a vágányok felújítása miatt nem haladnak át a Bocskai út és a Fehérvári út kereszteződésében. Ismét torlódás van a röszkei és a csanádpalotai autópálya-átkelőnél. Ma rendezik meg a balatonfüredi Anna Grand Hotel kertjében a 196. Anna-bált. Halálos baleset történt a 3-as metró felújítási munkálatai közben Budapesten, a Corvin-negyed megállónál. A rendőrség tájékoztatása szerint egy szerelőkocsi sodort el egy munkást a metró alagútjában; az ügyben büntetőeljárást indítottak. Vasárnap éjfélig meghosszabbította a hőségriadót Müller Cecília országos tisztifőorvos. Egy-két napon belül vége a hőhullámnak, de a jelenlegi előrejelzések szerint a jövő hét vége felé visszatérhet még a kánikula - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kampánnyal hívja fel a figyelmet a szoptatás fontosságára és az anyatej donáció lehetőségére a Melletted a Helyem Egyesület és a Szoptatásért Magyar Egyesület az anyatejes táplálás világnapja alkalmából. Milák Kristóf Európa-csúccsal ezüstérmet nyert 100 méter pillangón. A magyar válogatott 11-8-ra legyőzte az amerikai csapatot a tokiói olimpia férfi vízilabdatornájának harmadik fordulójában, ezzel biztosan negyeddöntős. A 11. helyen zártak a magyarok a triatlon vegyesváltók versenyében. Kozák Luca bejutott az elődöntőbe 100 m gáton. A vitorlázó Berecz Zsombor hét futam után is harmadik. Nyolcadik lett a magyar női kardválogatott. Cseh László a 200 méter vegyes pénteki döntőjében elért hetedik hellyel fejezte be úszópályafutását a tokiói olimpián. Cseh edzője szerint Magyarország egyik legnagyobb sportembere búcsúzott. A rendező Puskás Akadémia korosztályos csapata megnyerte a 14. Puskás Suzuki Kupát, amelynek pénteki döntőjében 1:0-ra legyőzte a portugál Sporting Lisboa együttesét Felcsúton. Labdarúgó NB I: Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 2:3 Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője bizonyult a legjobbnak a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén.