Bevonult a magyar olimpiai csapat az Olimpiai Stadionba

Minden magyar támogatására szüksége van a kormánynak, mert Brüsszel megtámadta Magyarországot - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök szerint Brüsszel a gyerekvédelmi törvény miatt zsarolja, fenyegeti az országot, amit elfogadhatatlan. Mind a család, mind a gyermekjog az unió alapokmánya szerint nemzeti hatáskör, ezért szükség van minden magyar ember támogatására – mondta a kormányfő. Szánalmasnak nevezte a gyermekvédelemről szóló népszavazást Karácsony Gergely főpolgármester. A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a magyar baloldal Gyurcsány Ferenccel és Karácsony Gergellyel döntési helyzetbe került: vagy a magyar gyermekek védelme mellett foglalnak állást, vagy az LMBTQ aktivisták mellett Brüsszel oldalára állnak. Támogatja a Momentum a nemátalakító műtéteket, és beengedné az LMBTQ-propagandát az iskolákba. Fekete-Győr András pártelnök szerint Magyarországon több százezer ember tartozik az LMBTQ közösséghez, jogaik pedig csorbulnak. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint a nemzeti, vallási és nemi identitások fellazítása, az „elgyökértelenítés” az első, de nagyon határozott lépés ahhoz, hogy az egyén és a közösség elveszítse szuverenitását. Már a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálja Cseh Katalin zavaros cégügyeit. A Pannónia nyomda, amit a momentumos EP-képviselő vezetett 2013 és 2018 között, több közbeszerzést is nyert Ferencvárosban. A vállalkozás annak érdekében, hogy az övé legyen a legjobb ajánlat, olyan cégekkel pályázott közösen, amelyek benne vannak abban a céghálóban, amelyet az elmúlt években építettek ki a Cseh család üzlettársai. Rendkívül idegesen és zavarodottan reagált Cseh Katalin a botrányos cégügyleteire, amelyekről a Mediaworks kérdezte. A Momentum EP-képviselője perrel fenyegetőzött, az uniós pénzekkel való visszaélést azonban érdemben nem cáfolta. Egy törökbálinti luxusvillából üzent hadat Karácsony Gergely a gazdagoknak. Az Aktuális portál videóban mutatja be azt a luxusvillát, ahová be van jelentve a főpolgármester 99 mozgalmának székhelye. 85 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában Magyarországon, nincs újabb elhunyt. 5,58 millióan kaptak oltást, 5,35 millióan már a második adagot is megkapták. A felsőoktatásba jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen képzésre – közölte Schanda Tamás államtitkár. Novák Katalin: Több mint húszezer család igényelt otthonfelújítási támogatást, 10 500 család már meg is kapta, a folyósított támogatások összege meghaladja a 17 milliárd forintot. Újabb 8, a gazdasági élet beindítását célzó intézkedésről számolt be Szijjártó Péter az operatív törzs ülése után. Ahhoz, hogy Magyarország elérje az 5,5%-os GDP-növekedést, egyre több beruházásra van szükség – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Ha a magyarok jövőre úgy döntenek, hogy a jelenlegi kormány folytassa a munkát, 2025-re Magyarország mind a 23 megyei jogú városa elérhetővé válik négysávos úton - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Részvételre buzdítja az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége a külhoni magyarságot a gyermekvédelmi törvény kapcsán szervezett népszavazáson. Csomortányi István a családok védelmében arra kéri a külhoni magyarokat, hogy a népszavazás öt kérdésére nemmel szavazzanak. A koronavírus-fertőzöttek száma 192,5 millió, az áldozatoké 4,13 millió világszerte. A francia képviselők megszavazták azt a törvénytervezetet, amely kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltást az egészségügyi és szociális dolgozók, valamint a tűzoltók számára. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt csaknem nyolcszáz új beteget jegyeztek fel. A tálibok kiállnak amellett, hogy az afganisztáni békemegállapodás feltétele egy új kabuli kormány megalakítása. Az afgán védelmi miniszter cáfolta a tálibok azon állítását, hogy a határ menti részeket ellenőrzésük alatt tartják. Tálib szélsőséges fegyveresek lefejeztek egy afgán férfit, aki tolmácsként dolgozott az amerikai katonáknak. Hszi Csin-ping kínai elnök a Tibeti Autonóm Területre látogatott. Áradások pusztítanak Kína középső részén a napok óta tartó esőzések következtében, több mint 50 ember életét vesztette. Legkevesebb 67-en meghaltak Nyugat-Indiában földcsuszamlásokban és áradásokban, több száz falu vált megközelíthetetlenné. Forgalomlassító demonstráció miatt délután érdemes elkerülni a parassapusztai határátlépési pontot – police.hu. Futóverseny miatt lezárások lesznek szombat este Budapesten, a Városliget környékén. Az esemény több BKK-járatot is érint. Burkolati jel festése miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az M25-ös autóúton, Eger közelében. Ezen a hétvégén csak vasárnap lesz nyitva a pesti alsó rakpart - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Hivatalosan megkezdődött a XXXII. nyári olimpia Tokióban, a sporteseményét Naruhito, Japán 126. császára nyitotta meg. A teniszező Oszaka Naomi gyújtotta meg a tokiói ötkarikás játékok lángját az Olimpiai Stadionban. Bondár Anna a negyeddöntőben kikapott a lengyelországi Gdyniában zajló salakpályás női tenisztornán. A Vándor Róbert kormányozta RSM haladt át elsőként az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj balatonfüredi célvonalán. Labdarúgó Konferencia-liga selejtező, első mérkőzés: FK Rigas FS (lett)–Puskás Akadémia FC 3-0; Újpest FC - FC Vaduz (liechtensteini) 2:1 Pozitív koronavírustesztek miatt a spanyol Villarreal labdarúgócsapata lemondta az új Bozsik Aréna szombati avatómérkőzését a Budapest Honvéd ellen.