Willkommenskultur

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2018. január 5., péntek 19:00, frissítve: péntek 21:01

Biztos lehet a meleg fogadtatásban Orbán Viktor, aki a bajor Keresztényszociális Unió képviselőivel találkozik Németországban. Berlini tudósítónkat kapcsoljuk.

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