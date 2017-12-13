2017. december 13.,
szerda, Luca, Otília napja

Vörös vonal

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2017. december 13., szerda 20:02, frissítve: szerda 20:15

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Jobbik elleni hadjáratával átlépte a demokrácia határvonalát, véli Schiffer András, az LMP volt elnöke. Az ÁSZ szerint viszont a szervezet a hatályos törvények előírásai alapján végzi a munkáját. Vendégünk volt Schiffer András.

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