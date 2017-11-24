Vizsgálódnak

2017. november 24.,
péntek, Emma napja

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2017. november 24., péntek 20:02, frissítve: péntek 20:12

Befejeződik az egész héten át tartó európai uniós vizsgálat a magyar támogatások felhasználásáról: vendégünk Nagy Gabriella, a Transparency International közpénzügyi programjának vezetője.

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