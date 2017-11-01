Visszavennék

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2017. november 1., szerda 19:17, frissítve: szerda 19:19

Elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát a Demokratikus Koalíció. Varju László, a DK alelnöke volt a vendégünk.

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