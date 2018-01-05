Visszaszóltak

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2018. január 5., péntek 19:05, frissítve: péntek 21:01

Az LMP-re is milliós büntetést szabott ki az Állami Számvevőszék, a párt elküldte észrevételeit a szervezetnek. Kanász-Nagy Mátét, a LMP szóvivőjét kapcsoltuk.

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Kanász-Nagy MátéNewsroom

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