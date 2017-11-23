2017. november 23.,
csütörtök, Kelemen, Klementina napja

Veszélyben a kistelepülések?

Hír TV

2017. november 23., csütörtök 19:45, frissítve: csütörtök 19:45

A Fidesz hűbéri rendszere a kistelepüléseket sújtja a leginkább – hangzott el egy mai önkormányzati fórumon. Ignácz Józsefet, Besence polgármesterét kapcsoltuk.

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NewsroomIgnácz József

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