2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

Veszélyben a bírói függetlenség?

Hír TV

2017. november 30., csütörtök 19:33, frissítve: csütörtök 20:58

A bírók lettek a Fidesz új célpontjai? A szocialisták korlátoznák az Országos Bírói Hivatal elnökének kinevezési jogkörét. A törvényjavaslatról Bárándy Gergely országgyűlési képviselőt kérdeztük.

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Bárándy GergelyNewsroom

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