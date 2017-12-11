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2017. december 11., hétfő 20:25, frissítve: hétfő 20:26

Vasárnap 29–26-ra kikapott a magyar női kézilabda-válogatott Franciaország csapatától a németországi világbajnokság nyolcaddöntőjében. A nemzeti csapat számára véget ért a torna. Az együttes hétfőn utazik haza Németországból. Telefonon kapcsoltuk a Magyar Kézilabda-szövetség kommunikációs igazgatóját, Ballai Attilát.

 

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