2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Változások

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2017. december 4., hétfő 20:26, frissítve: hétfő 20:39

Újabb változások jöhetnek a közoktatásban. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt szeretné, ha kötelező lenne a középiskolában a felvételi. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Mendrey László érkezett hozzánk.

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