2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Válságtanácskozás

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2017. december 7., csütörtök 20:05, frissítve: csütörtök 20:13

Válságtanácskozást tart a Jobbik az Állami Számvevőszék döntése miatt. A hatóság döntését Nyikos Lászlóval, a szervezet korábbi alelnökével elemeztük.

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