REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5 ÓRA 50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - EGY HÉT ALATT 20 EZER ALÁÍRÁST GYÛJTÖTT A MOMENTUM A CIVIL TÖRVÉNY ELLEN - VENDÉG: HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ, MOMENTUM. 6.40 - VASUTAT ARANYÁRBAN, KÍNAI HITELBÕL. 2400 ÉV ALATT TÉRÜL MEG A BUDAPEST-BELGRÁD VONAL - VENDÉG: KELEMEN TAMÁS ALELNÖK, KÖZLEKEDÕ TÖMEG EGYESÜLET. 7.40 - MAGAS NYOMÁSÚ OXIGÉNKEZELÉS - VENDÉG: SZEGHEÕ PÉTER ORVOSIGAZGATÓ. 8.30 - A PERONON: VOLNER JÁNOS A JOBBIK ALELNÖKE. SZTRÁJKSOROZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK BÉREMELÉSE ÉRDEKÉBEN AZ MKKSZ. NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTHATJÁK A NAGYKÖRÚTON BELÜL TALÁLHATÓ VENDÉGLÁTÓHELYEK KÖTELEZÕ ZÁRÓRÁJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDÉST. MAGYARORSZÁG KEVESET KÖLT EGÉSZSÉGÜGYRE, 2015-BEN AZ 1 FÕRE JUTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁS 449 EZER FT VOLT, AMI AZ UNIÓS ÁTLAG FELE VG.HU. CZIBERE KÁROLY: A SZEGÉNYSÉGBEN ÉLÕK SZÁMA 800 EZERREL CSÖKKENT 2012 VÉGE ÓTA. GYURCSÁNY FERENC: A DK-BAN EGYRE ERÕSEBB AZ AZ ÁLLÁSPONT, AMELY NEM AKAR KÖZÖS LISTÁT AZ MSZP-VEL NÉPSZAVA. RON WERBER AZ LMP KAMPÁNYTANÁCSADÓJA: GYURCSÁNY MÉRGEZÕ, VÁLLALHATATLAN JELENSÉG INDEX.HU. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT A KORMÁNY ÁTVERTE A NYUGDÍJASOKAT. FIDESZ: A NYUGDÍJASOKAT GYURCSÁNY ÉS A BALOLDAL VERTE ÁT. AZ ELTE EGYRE TÖBB KARÁN TESZIK KI HABONY ÁRPÁD INGYENES PROPAGANDAÚJSÁGJÁT, A LOKÁLT, VAN, AHOL KÜLÖN ÚJSÁGTARTÓ ÁLLVÁNY IS JÁR NEKI - ÁTLÁTSZÓ.HU. TUZSON BENCE(FIDESZ) SZERINT EDDIG TÖBB MINT 2,2 MILLIÓAN KÜLDTÉK VISSZA A NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDÕÍVET. HELLER ÁGNES: MEG KELL EGYEZNIÜK AZ ELLENZÉKI PÁRTOKNAK A JÖVÕ ÉVI VÁLASZTÁS ELÕTT, KÜLÖNBEN ÚJABB 4 ÉVIG IRÁNYÍTHATJA A FIDESZ AZ ORSZÁGOT. NEM ÁRULJA EL A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA, HOGY HÁNYSZOR TALÁLKOZOTT ORBÁN VIKTOR ZAID NAFFÁVAL, AKI MEGBUKOTT A TERRORELHÁRÍTÁS ÁTVILÁGÍTÁSÁN. AZ LMP-S DEMETER MÁRTA SZERETTE VOLNA MEGTUDNI, HOGY A MINISZTERELNÖK MILYEN RENDEZVÉNYEKEN VOLT EGYÜTT JELEN A JORDÁN KONZULLAL. FOLYTATNUNK KELL A HARCOT AZ ANTISZEMITIZMUS MINDEN FORMÁJA ELLEN MONDTA MIKOLA ISTVÁN A TEV KONFERENCIÁJÁN. SIMICSKA LAJOS: ORBÁN VIKTOR ELÁRULTA A FIDESZ EREDETI CÉLJAIT, ÉS DEMOKRÁCIA HELYETT DESPOTIKUS DIKTATÚRÁT ÉPÍT RTL KLUB HÍRADÓ. MEGERÕSÍTETTE ELSÕFOKÚ ÍTÉLETÉT SZERDÁN A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK HÁROM VOLT BOSZNIAI HORVÁT VEZETÕ ÜGYÉBEN. JOGERÕSEN SÚLYOS BÖRTÖNBÜNTETÉSEKET SZABTAK KI A MUSZLIMOK ELLEN A DÉLSZLÁV HÁBORÚ IDEJÉN ELKÖVETETT ETNIKAI TISZTOGATÁSOK MIATT. A HORVÁT KORMÁNYFÕ BÍRÁLTA A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETÉT. SLOBODAN PRALJAK VOLT BOSZNIAI HORVÁT TÁBORNOK MÉRGET VETT BE ÍTÉLETHIRDETÉSKOR A HÁGAI BÍRÓSÁGON ÉS ÉLETÉT VESZTETTE. MAGAS VÁLTSÁGDÍJÉRT RABOLTAK EL EGY NÕT LENGYELORSZÁGBAN, AZ ELKÖVETÕKET ELFOGTÁK. ÚJABB BALLISZTIKUS RAKÉTÁT LÕTT KI ÉSZAK-KOREA, EZÚTTAL KELETI IRÁNYBA. A KILÖVÉS PHENJAN FELÕL ÉRKEZETT MAJD CSAPÓDOTT A TENGERBE. OROSZORSZÁG ELÍTÉLI ÉS PROVOKÁCIÓKÉNT ÉRTÉKELI AZ ÚJ ÉSZAK-KOREAI RAKÉTAKÍSÉRLETET. A JAPÁN MINISZTERELNÖK ÉS A DÉL-KOREAI ÁLLAMFÕ IS TOVÁBBI SZANKCIÓKAT KÖVETEL ÉSZAK-KOREA ELLEN. PHENJAN TOVÁBBI SZANKCIÓKRA SZÁMÍTHAT JELENTETTE BE DONALD TRUMP. AZ IZRAELI BIZTONSÁGI ERÕK MEGKEZDTÉK EGY ILLEGÁLISAN LÉTESÍTETT CISZJORDÁNIAI ZSIDÓ TELEP FELSZÁMOLÁSÁT. LONDON BELEEGYEZETT ABBA, HOGY TELJESÍTI AZ UNIÓVAL SZEMBENI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIT FINANCIAL TIMES. BRIT ÉPÍTÕIPAR: A BREXIT UTÁN IS SZÜKSÉG LESZ KÜLFÖLDI EU-MUNKAERÕRE. AZ ÚJABB ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS RÉVÉN 2019-BEN NEGYEDSZERRE IS INDULHAT AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON EVO MORALES BOLÍVIAI ÁLLAMFÕ. A SZENÁTUS UTÁN AZ ALSÓHÁZ IS ELFOGADTA AUSZTRÁLIA VICTORIA ÁLLAMÁBAN AZT A JOGSZABÁLYT, MELY LEHETÕVÉ TESZI AZ EUTANÁZIÁT. OSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT ÉS KIGYULLADT EGY AUTÓ BUDAPESTEN A XI. KERÜLETBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. HATVANKÉT ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SZABÓ LÁSZLÓ VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES KÉZILABDÁZÓ. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓBUSZ ÉS EGY GÉPKOCSI SZERDA REGGEL FEJÉR MEGYÉBEN, A BODMÉR ÉS VÉRTESBOGLÁR KÖZÖTTI ÚTON. A BALESETBEN TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT, EGYIKÜK OLYAN SÚLYOSAN, HOGY A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. VÁDEMELÉST JAVASOLNAK A BARANYAI RENDÕRÖK EGY 32 ÉVES FÉRFI ELLEN, AKI A NYÁRON EGY MÛANYAG PISZTOLLYAL 4 PÉCSI DOHÁNYBOLTOT RABOLT KI. AZ ADVENTI VASÁRNAPOKON JÁR A METRÓ KÕBÁNYA-KISPEST ÉS A LEHEL TÉR KÖZÖTT. A BÉKÉS MEGYEI RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT HÁROM SZLOVÁK ÁLLAMPOLGÁRT, AKIKET EGY PANNONHALMI BETÖRÉS UTÁN KOMÁROMBAN FOGTAK EL.