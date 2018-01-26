2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

V4-csúcs

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2018. január 26., péntek 19:10, frissítve: péntek 19:52

Mindenki egyért, egy mindenkiért! A V4-ek mai miniszterelnöki találkozójáról Jeszenszky Géza volt külügyminiszterrel beszélgettünk.

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