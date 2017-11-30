2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

Üzenet Lengyelországból

Hír TV

2017. november 30., csütörtök 19:32, frissítve: csütörtök 19:33

Lech Walesa azt üzente Orbán Viktornak, hogy ne verje szét az EU-t. A volt lengyel elnökkel készített interjújáról Vörös Szabolcsot, a Heti Válasz újságíróját kérdeztük.

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