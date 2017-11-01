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2017. november 1., szerda 19:21, frissítve: szerda 19:22

Meglepetést keltett, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség Georges Leekenst nevezte ki a válogatott élére. Mit várhatunk a belga szakembertől? Hegyi Iván futballszakíróval beszélgettünk.

 

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