2017. december 13.,
szerda, Luca, Otília napja

Ügynöklista

Hír TV

2017. december 13., szerda 20:04, frissítve: szerda 20:16

35 honatya, az Antall-kormány több minisztere és különösen sok kisgazda szerepel az 1990 előtti állambiztonság nyilvántartásában. Az ügynöklistát Ungváry Krisztián új könyvében hozta nyilvánosságra. A témáról Kónya Imrével, az MDF volt frakcióvezetőjével beszélgettünk.

 

Hír TVvissza a címlapra
Kónya PéterállambiztonságUngváry KrisztiánNewsroom

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV