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2018. január 5., péntek 19:10, frissítve: péntek 21:02

Egyre inkább a rendszer elleni megmozdulásokká válnak a magas árak és a munkanélküliség miatt kezdődő tüntetések Iránban. Mi lesz az iszlám köztársasággal? Sárközy Miklós szakértőt kérdeztük.

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