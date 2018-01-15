2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Trükközés

Hír TV

2018. január 15., hétfő 19:20, frissítve: hétfő 22:03

Trükköznek a vállalatok annak érdekében, hogy az idén is jelentősen megemelt bérminimumot ne kelljen kifizetniük. Egyre jellemzőbb a munkakörök átalakítása oly módon, hogy a dolgozó új munkaköréhez már ne kelljen szaktudás, így ne kelljen megfizetni a 181 ezer forintos szakmai bérminimumot. Kapcsoltuk Kéri Ádám ügyvédet, munkajogászt.