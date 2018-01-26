2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

Titkolózás

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2018. január 26., péntek 19:05, frissítve: péntek 19:52

A jogerős bírósági ítélet ellenére is vonakodik a kormány annak közlésétől, hogy a cégek mennyit adtak az adójukból különböző sportegyesületeknek. Az ügy részleteiről Mucsi Gyulát a Transparency International Magyarország projektvezetőjét kérdeztük.

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