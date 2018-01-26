2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

Teniszbravúr

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2018. január 26., péntek 19:15, frissítve: péntek 20:04

Babos Tímea női párosban megnyerte az Australian Opent, vegyes párosban pedig bejutott a döntőbe. Kapcsoltuk Temesvári Andrea Grand Slam-győztes magyar teniszezőt.

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