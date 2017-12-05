2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Szövegértés

Hír TV

2017. december 5., kedd 19:05

Jobb eredményt értek el a 10 éves magyar diákok az egyik legjelentősebb nemzetközi szövegértési felmérésen, mint valaha. A kormány szerint a központosításnak tudható be a javulás. Kapcsoltuk Steklács János olvasáskutatót.

Hír TVvissza a címlapra
diákokszövegértésNewsroom

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV