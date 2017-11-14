2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Szignó

Hír TV

2017. november 14., kedd 19:34, frissítve: kedd 19:36

Megkezdi az aláírásgyűjtést a Momentum a civil törvénnyel kapcsolatos népszavazási kezdeményezéshez. A mozgósításról Soproni Tamást a párt alelnökét kérdeztük.

Hír TVvissza a címlapra
Soproni TamásNewsroom

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV