2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Szankció

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2018. január 11., csütörtök 19:18, frissítve: csütörtök 19:38

Újabb magyar kitiltást sürgetnek az orosz befolyásszerzés miatt demokrata szenátorok az Egyesült Államokban. Ungár Pétert vártuk a stúdióba. Az LMP elnökségi tagját az Országos Atomenergia Hivatal évindítója kapcsán a paksi bővítésről is kérdeztük.

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