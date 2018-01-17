2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

„Stop-Soros”

Hír TV

2018. január 17., szerda 18:56, frissítve: csütörtök 07:28

„Stop-Soros” névvel törvénycsomagot bocsájt társadalmi vitára a kormány, újabb vegzálásra számíthatnak a civil szervezetek. A stúdióban Mirkóczki Ádám, a Jobbik képviselője.

És kapcsoltuk Martin József Pétert, a Transparency International magyarországi vezetőjét.

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