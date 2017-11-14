2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Sofőrhiány

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2017. november 14., kedd 19:36, frissítve: kedd 19:37

Nagy bajban a BKV. A Népszava értesülése szerint a közlekedési vállalat irodistákkal, mérnökökkel, és szerelőkkel pótolná a buszsofőröket. Vendégünk volt Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

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