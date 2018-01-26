2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

SafePack

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2018. január 26., péntek 20:04, frissítve: péntek 20:12

Január végétől elérhetővé válik a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásgyűjtő íve és egy ingyenes válaszboríték a Magyar Posta hivatalaiban. A Nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírására április 3-ig van lehetőség. Vendégünk volt Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára.

 

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