2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

„Rendszerszintű probléma”

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2017. december 5., kedd 19:10, frissítve: kedd 19:27

A kormány 56 milliárd forintot hagyott jóvá a kórházak adósságrendezésére. Vendégünk volt Svébis Mihály, a Magyar Kórházszövetség elnöke.

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