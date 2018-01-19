2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Rendkívüli ülés

Hír TV

2018. január 19., péntek 19:00, frissítve: péntek 20:16

Össze kell hívnia Kövér László házelnöknek a parlament rendkívüli ülését, mert összegyűltek az ehhez szükséges aláírások. A képviselők a Jobbik kezdeményezésére a hazánk által befogadott menekültekről vitázhatnak. Vendégünk volt Jakab Péter, a Jobbik szóvivője, akivel a miniszterelnök reggeli rádióinterjújáról is beszélgettünk.

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