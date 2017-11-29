Reménytelen

2017. november 29.,
szerda, Taksony napja

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2017. november 29., szerda 20:17, frissítve: szerda 20:25

Lesújtó jelentést közölt a magyar egészségügyről és a magyarok egészségi állapotáról az Európai Bizottság. Rékassy Balázs egészségügyi közgazdásszal vitattuk meg a helyzetet.

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