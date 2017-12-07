2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Perek

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2017. december 7., csütörtök 20:00, frissítve: csütörtök 20:14

A civiltörvény, a felsőoktatási jogszabály-módosítás, illetve a menekültkvóták elutasítása miatt indít pereket Magyarország ellen az Európai Bizottság. Ezzel a már korábban megindított kötelezettségszegési eljárások lépnek új szakaszba. Kapcsoltuk brüsszeli tudósítónkat.

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