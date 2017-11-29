2017. november 29.,
szerda, Taksony napja

Pénzcsap

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2017. november 29., szerda 20:18, frissítve: szerda 20:19

Egyre többen kérik Jean-Claud Junckert, az Európai Bizottság elnökét, hogy függessze fel a Magyarországnak járó uniós támogatásokat. Brüsszelben kapcsoltuk tudósítónkat, Arató Lászlót. 

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