2018. január 13.,
szombat, Veronika napja

Pénzbüntetés

Hír TV

2018. január 12., péntek 19:10, frissítve: péntek 19:51

Súlyos szabálytalanságokat talált az EU csalás elleni hivatala Orbán Viktor vejének közbeszerzései miatt. Brüsszeli tudósítónkat kapcsoltuk.

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